Le cinque sostituzioni sono davvero un regalo alle grandi squadre? (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott – Tra i tanti cambiamenti che ha portato con sè il ritorno del calcio versione Covid-19 c’è un argomento che sta dividendo più degli altri gli addetti ai lavori: le cinque sostituzioni a partita in sede delle 3 a cui tutti eravamo abituati. Infatti nello scorso maggio l’IFAB (International Football Association Board), organo indipendente con potere assoluto sulle regole calcistiche internazionali, ha concesso a ciascuna federazione la facoltà di recepire tale variazione per l’estiva parte finale della stagione 2019/2020 e per la totalità della durata di quella 2020/2021. La normativa ha perciò carattere temporaneo e, se per la conclusione della scorsa annata trovava motivazioni nella condizione fisica degli atleti tutta da valutare dopo la sosta forzata, nelle elevate ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott – Tra i tanti cambiamenti che ha portato con sè il ritorno del calcio versione Covid-19 c’è un argomento che sta dividendo più degli altri gli addetti ai lavori: lea partita in sede delle 3 a cui tutti eravamo abituati. Infatti nello scorso maggio l’IFAB (International Football Association Board), organo indipendente con potere assoluto sulle regole calcistiche internazionali, ha concesso a ciascuna federazione la facoltà di recepire tale variazione per l’estiva parte finale della stagione 2019/2020 e per la totalità della durata di quella 2020/2021. La normativa ha perciò carattere temporaneo e, se per la conclusione della scorsa annata trovava motivazioni nella condizione fisica degli atleti tutta da valutare dopo la sosta forzata, nelle elevate ...

genoasea71 : @Tommasolabate Le cinque sostituzioni sono un favore alle squadre piu' forti - Pappagallo0 : RT @ilRomanistaweb: ?? Le discusse scelte di Fonseca. Le due facce della Roma in Europa League. Dall’inizio in campionato con pochi cambi al… - DanieleLoMonaco : RT @ilRomanistaweb: ?? Le discusse scelte di Fonseca. Le due facce della Roma in Europa League. Dall’inizio in campionato con pochi cambi al… - ilRomanistaweb : ?? Le discusse scelte di Fonseca. Le due facce della Roma in Europa League. Dall’inizio in campionato con pochi camb… - matteomigoni : RT @astutill0: Abbiamo fatto una partita con tutti i giocatori a disposizione e ci hanno cagato il cazzo con le cinque sostituzioni che son… -

Ultime Notizie dalla rete : cinque sostituzioni Le cinque sostituzioni sono davvero un regalo alle grandi squadre? Il Primato Nazionale Ordine avverte l’Inter: “Rischio da evitare” ma è polemica social

Il giornalista analizza la vittoria dei nerazzurri sul campo del Genoa e interviene anche sul caso Lautaro Martinez ...

Lazio-Bologna, Inzaghi: “Per noi sarà un anno difficile” | E difende Immobile

Simone Inzaghi dopo Lazio-Bologna ha parlato del momento della squadra, degli indisponibili, del calendario e di Immobile ...

Il giornalista analizza la vittoria dei nerazzurri sul campo del Genoa e interviene anche sul caso Lautaro Martinez ...Simone Inzaghi dopo Lazio-Bologna ha parlato del momento della squadra, degli indisponibili, del calendario e di Immobile ...