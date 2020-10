Lazio, Correa: furto in casa mentre lui è in campo contro il Bologna (Di domenica 25 ottobre 2020) Brutta sorpresa per Correa che ha scoperto un furto al rientro in casa dopo la partita con il Bologna L’attaccante della Lazio Joaquin Correa nella serata di ieri è stato vittima di un furto presso la propria abitazione. I ladri sarebbero entrati in azione proprio mentre l’attaccante era impegnato all’Olimpico nella gara contro il Bologna, vinta per 3-1. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SEGUI LazioNEWS24 MESSAGGIO SUI SOCIAL – «A quel codardo che è venuto a rubarmi a casa mentre ero alla partita, codardo, entra e ruba quando sono dentro… Vi aspetto! Pezzi di m…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Brutta sorpresa perche ha scoperto unal rientro indopo la partita con ilL’attaccante dellaJoaquinnella serata di ieri è stato vittima di unpresso la propria abitazione. I ladri sarebbero entrati in azione propriol’attaccante era impegnato all’Olimpico nella garail, vinta per 3-1. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLASEGUINEWS24 MESSAGGIO SUI SOCIAL – «A quel codardo che è venuto a rubarmi aero alla partita, codardo, entra e ruba quando sono dentro… Vi aspetto! Pezzi di m…». Leggi su Calcionews24.com

