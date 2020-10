Lautaro Martinez graziato dall’espulsione a Genova, Chiesa no: la rabbia dei tifosi juventini (Di domenica 25 ottobre 2020) Il cartellino giallo rimediato da Lautaro Martinez a Marassi contro il Genoa ha sollevato molte polemiche tra i tifosi della Juventus. Più che l’espulsione mancata, le proteste nascono dal differente trattamento rispetto a quanto avvenuto con Chiesa a Crotone una settimana fa. Effettivamente, le moviole del giorno non ritengono giusta l’espulsione dell’argentino, come una settimana fa la maggior parte degli addetti ai lavori giudicò severa la decisione di espellere il bianconero. Entrambi i falli, per quanto duri, non trasmettono la sensazione di voler far male all’avversario. Articolo originale su Chiesa a Crotone del 18 ottobre Ci sono alcune indicazioni interessanti che arrivano dal Corriere dello Sport, a proposito della moviola di Crotone-Juventus. Secondo la ... Leggi su bufale (Di domenica 25 ottobre 2020) Il cartellino giallo rimediato daa Marassi contro il Genoa ha sollevato molte polemiche tra idella Juventus. Più che l’espulsione mancata, le proteste nascono dal differente trattamento rispetto a quanto avvenuto cona Crotone una settimana fa. Effettivamente, le moviole del giorno non ritengono giusta l’espulsione dell’argentino, come una settimana fa la maggior parte degli addetti ai lavori giudicò severa la decisione di espellere il bianconero. Entrambi i falli, per quanto duri, non trasmettono la sensazione di voler far male all’avversario. Articolo originale sua Crotone del 18 ottobre Ci sono alcune indicazioni interessanti che arrivano dal Corriere dello Sport, a proposito della moviola di Crotone-Juventus. Secondo la ...

