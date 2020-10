L’appello social dell’infermiera a Napoli | “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano aiuto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) “Quando dite che ilnon, viassistere ad un nostro turno con tutti i dispositivi di protezione, che fanno male e fanno sudare”. A scrivere è Martina Ricci, infermiera impegnata in prima linea nella lotta alla pandemia: a 25 anni lavora all’Ospedale Cardarelli di. Il suo è un appello, postato suie rivolto a tutte quelle persone che continuano a negare o a sottovalutare la malattia, dicendo che non è così grave come si vorrebbe far credere. “Vicapire anche solo per un minuto l’ansia che si prova per la paura di non esserti vestita e svestita bene, la paura di non farcela, la paura di non esserti sanificata al meglio”, scrive l’infermiera. Con una foto su Facebook ha mostrato i ...