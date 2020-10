L’ALLIEVA 3 | anticipazioni quinta puntata di domenica 1° novembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di domenica 25 ottobre 2020)e tramadella fiction L’allieva 3, in onda1°in prima serata su Rai 1:Leggi anche: Beautiful,americane: ERIC e QUINN in crisi, lei se ne va e…L’ALLIEVA 3,episodio “Due funerali e nessun matrimonio” La morte di un vecchio playboy nel corso del funerale di un’amica di nonna Amalia e l’inaspettato coinvolgimento della nonna nelle investigazioni portano Alice e Lara ad affidare Camilla a Cordelia. Qualcuno ha iscritto Paolone a un talent show di cucina, ma gli esiti non sono quelli previsti. Alice intuisce qualcosa che potrebbe dimostrare che Giacomo è innocente e, per fare le opportune verifiche, va oltre i confini del ...