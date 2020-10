La storia di Marco Bocci, l’amore e la malattia (Di domenica 25 ottobre 2020) Marco Bocci ha una storia da raccontare, bella, piena di amore e forza. Nasce a Marsciano, il 4 agosto del 1978, sotto il segno zodiacale del Leone. Appassionato di recitazione sin da piccolo, si forma a Roma, presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta”, che era diretto da Giovanni Battista Diotaiuti. Esordisce nel mondo dello spettacolo nei primi anni 2000 e prendere parte a vari film e fiction, come Cuori rubati, Incantesimo e Caterina e le sue figlie. Tra le serie tv che gli consentono di raggiungere la notorietà, compare sicuramente Romanzo criminale – La serie, dove veste i panni del commissario Nicola Scialoja. Protagonista indiscusso della serie tv del 2016, dal titolo “Solo”, due anni dopo ricopre il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020)ha unada raccontare, bella, piena di amore e forza. Nasce a Marsciano, il 4 agosto del 1978, sotto il segno zodiacale del Leone. Appassionato di recitazione sin da piccolo, si forma a Roma, presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta”, che era diretto da Giovanni Battista Diotaiuti. Esordisce nel mondo dello spettacolo nei primi anni 2000 e prendere parte a vari film e fiction, come Cuori rubati, Incantesimo e Caterina e le sue figlie. Tra le serie tv che gli consentono di raggiungere la notorietà, compare sicuramente Romanzo criminale – La serie, dove veste i panni del commissario Nicola Scialoja. Protagonista indiscusso della serie tv del 2016, dal titolo “Solo”, due anni dopo ricopre il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5. ...

