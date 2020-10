La Serie A ritorna a porte chiuse Piscine | palestre e circoli sportivi | gli sport che si potranno praticare

Leggi su newsmondo

(Di domenica 25 ottobre 2020) Gliche sicon il dpcm del 25 ottobre 2020: sì alla corsa e alla ginnastica, no a tutti gli altri. ROMA – Quali sono gliche sidopo la pubblicazione del dpcm del 25 ottobre? Il nuovo decreto vieta glidi contatto (addio agli allenamenti anche per i bambini),. Autorizzati, invece, tutte le attività che possono svolgersi all’aperto e con il distanziamento: corsa, atletica, tennis e padel. Gliconsentiti e non dal dpcm del 25 ottobre Andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevede il nuovo dpcm per tutte le attivitàive.Le ...