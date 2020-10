La Repubblica Ceca è il nuovo focolaio d’Europa: perché l’epidemia è fuori controllo (Di domenica 25 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.252 nuovi casi di coronavirus, il valore più alto su base giornaliera dall’inizio della pandemia, mentre i casi totali, in un Paese che conta poco più di 10 milioni di abitanti, sono schizzati a quota 238.323 unità. Con il peggior aumento di infezioni settimanali rispetto al numero di … La Repubblica Ceca è il nuovo focolaio d’Europa: perché l’epidemia è fuori controllo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 25 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.252 nuovi casi di coronavirus, il valore più alto su base giornaliera dall’inizio della pandemia, mentre i casi totali, in un Paese che conta poco più di 10 milioni di abitanti, sono schizzati a quota 238.323 unità. Con il peggior aumento di infezioni settimanali rispetto al numero di … Laè ild’Europa: perché l’epidemia èInsideOver.

MiAirports : Area test #Covid-19 per passeggeri in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irla… - LuceverdeMilano : RT @MiAirports: Aggiornamenti #Covid-19 per passeggeri in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda d… - LuceverdeMilano : RT @MiAirports: Area test #Covid-19 per passeggeri in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del N… - GerardoFemina : In piena pandemia il Premier chiede le dimissioni del Ministro della sanità. Repubblica Ceca in un momento difficil… - Screenweek : Pare che le riprese di #TheFalconAndTheWinterSoldier siano già terminate in Repubblica Ceca. La serie Marvel non ha… -