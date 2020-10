La rassegnazione dei ristoratori delle zone terremotate | “La chiusura alle 18 ci mette di nuovo in ginocchio”

(Di domenica 25 ottobre 2020) “Ladei ristorantiore 18 e’ un altro provvedimento che cira’ in ginocchio“. E’ la sconfortante dichiarazione rilasciata all’ANSA da Sonia Fiorelli, ristoratrice di Visso, uno dei Comuni del cratere sismico marchigiano, a commento dell’ultimo dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per contenere la diffusione del Covid 19. “Dopo tutte le precauzioni adottate, penso che se ne poteva fare a meno di questa decisione, senza contare che noi stiamo ancora vivendo le conseguenze del post sisma“, aggiunge Fiorelli. Ildecreto è considerato meno dannoso da Umberto Conversano, altro ristoratore della cittadina marchigiana: “Che creadifficolta’ non ci sono dubbi, ma almeno speriamo che ...

Urizen73803365 : @FraLauricella @IlariaBifarini Ligi ai DPCM voleva dire? I ristoratori stavano già seguendo con professionalità, pa… - leonedelia : @chiara_valerio @lucasofri Mai visto umiliare cosi' tanto gli strumenti di conoscenza che abbiamo. Mai visto abusar… - DenverCartoons : RT @marco_big_: Vedere mio padre che dopo aver visto il numero dei contagi di oggi cerca di capire la percentuale degli ultra settantenni c… - IlDiavoloTaz : RT @marco_big_: Vedere mio padre che dopo aver visto il numero dei contagi di oggi cerca di capire la percentuale degli ultra settantenni c… - jedi041168 : @LaWho_Margot Più che la rassegnazione io credo nell accettazione dei fatti -

Ultime Notizie dalla rete : rassegnazione dei

Meteo Web

"La chiusura dei ristoranti alle ore 18 è un altro provvedimento che ci metterà in ginocchio": così all'ANSA, Sonia Fiorelli, ristoratrice di Visso, uno dei Comuni del cratere sismico marchigiano, com ...«Ho una sola consolazione. Quella di sapere che almeno nessuna vita è stata spezzata da questa tragedia». Giorgio Corrado è un insegnante di Educazione fisica in pensione. Abita a Garessio. Come la fa ...