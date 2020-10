“La piadina vuota per l’Agenzia delle Entrate non esiste”: il fisco chiede oltre 6mila euro ai proprietari di un food truck (Di domenica 25 ottobre 2020) La piadina vuota? Secondo l’Agenzia delle Entrate di Belluno non esiste. A denunciare, increduli, l’avviso ricevuto dal fisco, due proprietari di un food truck di San Celemente, in provincia di Rimini, come riporta il Resto del Carlino. I due, Alessandro Villa e Selvaggia Crema, raccontano di aver iniziato l’attività in Trentino diversi anni fa, venendo però dalla Romagna, spiegando il perché la lettera sia arrivata da Belluno. “Per loro – dicono – non l’abbiamo raccontata giusta e quelle piadine erano farcite”. La richiesta? Il pagamento di una multa da 6500 euro, entro una settimana, cioè il 30 ottobre che però, puntualizzano non pagheranno. “In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) La? Secondo l’Agenziadi Belluno non esiste. A denunciare, increduli, l’avviso ricevuto dal, duedi undi San Celemente, in provincia di Rimini, come riporta il Resto del Carlino. I due, Alessandro Villa e Selvaggia Crema, raccontano di aver iniziato l’attività in Trentino diversi anni fa, venendo però dalla Romagna, spiegando il perché la lettera sia arrivata da Belluno. “Per loro – dicono – non l’abbiamo raccontata giusta e quelle piadine erano farcite”. La richiesta? Il pagamento di una multa da 6500, entro una settimana, cioè il 30 ottobre che però, puntualizzano non pagheranno. “In ...

