La paura corre quanto il virus. D’Ambrosio spiega come gestirla (Di domenica 25 ottobre 2020) “Vedi, Erminia – scrive Hermann Hesse nel suo romanzo Il lupo della steppa – questi attacchi non mi danno più fastidio, ma qualche volta mi mettono addosso una grande tristezza. Due terzi dei miei concittadini leggono questa razza di giornali, leggono mattina e sera queste parole, vengono lavorati ogni giorno, esortati, aizzati, resi cattivi e malcontenti, e la fine di tutto ciò sarà di nuovo la guerra, la guerra futura che sarà probabilmente più orrenda di quella passata. Tutto ciò è semplice, limpido, tutti potrebbero capire e arrivare in un’ora di riflessione al medesimo risultato. Ma nessuno vuol riflettere, nessuno vuole evitare la prossima guerra, nessuno vuol risparmiare a sé e ai propri figli il prossimo macello di milioni di individui. Rifletterci un’ora, chiedersi un momento fino a qual punto ... Leggi su formiche (Di domenica 25 ottobre 2020) “Vedi, Erminia – scrive Hermann Hesse nel suo romanzo Il lupo della steppa – questi attacchi non mi danno più fastidio, ma qualche volta mi mettono addosso una grande tristezza. Due terzi dei miei concittadini leggono questa razza di giornali, leggono mattina e sera queste parole, vengono lavorati ogni giorno, esortati, aizzati, resi cattivi e malcontenti, e la fine di tutto ciò sarà di nuovo la guerra, la guerra futura che sarà probabilmente più orrenda di quella passata. Tutto ciò è semplice, limpido, tutti potrebbero capire e arrivare in un’ora di riflessione al medesimo risultato. Ma nessuno vuol riflettere, nessuno vuole evitare la prossima guerra, nessuno vuol risparmiare a sé e ai propri figli il prossimo macello di milioni di individui. Rifletterci un’ora, chiedersi un momento fino a qual punto ...

_peachanie : SEMBRA UNO DI QUEI BIMBI CHE SI TRAVESTE PER HALLOWEEEN E CORRE DA QUALCUNO A DIRE 'EHI GUARDA GRRR' E IN REALTÀ NO… - mariavenera2 : RT @Vincenza_Lab: Il virus corre e @robersperanza si nasconde dietro il Cts senza dare risposte concrete impreparazione, paura e panico son… - GruppoFICamera : RT @Vincenza_Lab: Il virus corre e @robersperanza si nasconde dietro il Cts senza dare risposte concrete impreparazione, paura e panico son… - PaolaAnna8 : RT @noitre32: Bassetti: La gente è terrorizzata e per la paura corre in ospedale, anche quando non ce ne sarebbe la necessità. Non ci sono… - AreziaP : RT @noitre32: Bassetti: La gente è terrorizzata e per la paura corre in ospedale, anche quando non ce ne sarebbe la necessità. Non ci sono… -