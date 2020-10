La Libia ha siglato un accordo (davvero) storico. Chaouki spiega perché (Di domenica 25 ottobre 2020) Un accordo storico per la Libia e i libici. E aggiungerei anche per i partner strategici del martoriato Paese mediterraneo. La definizione di “accordo storico” potrebbe apparire come un’affermazione troppo esagerata, ma solo per chi non ha seguito da vicino l’evoluzione del sanguinoso conflitto intra-libico tra l’Est guidato da Khalifa Haftar e l’Ovest guidato da Fayez Sarraj, il grande coinvolgimento politico e militare di attori regionali e la macchina dell’odio alimentatosi tra le fazioni in conflitto, oltre alle centinaia di vite di giovani libici morti sul campo in entrambi i fronti. La sigla del formale “cessate il fuoco”, avvenuta a Ginevra sotto la sapiente gestione della rappresentante ad interim della Missione Onu in Libia ... Leggi su formiche (Di domenica 25 ottobre 2020) Unper lae i libici. E aggiungerei anche per i partner strategici del martoriato Paese mediterraneo. La definizione di “” potrebbe apparire come un’affermazione troppo esagerata, ma solo per chi non ha seguito da vicino l’evoluzione del sanguinoso conflitto intra-libico tra l’Est guidato da Khalifa Haftar e l’Ovest guidato da Fayez Sarraj, il grande coinvolgimento politico e militare di attori regionali e la macchina dell’odio alimentatosi tra le fazioni in conflitto, oltre alle centinaia di vite di giovani libici morti sul campo in entrambi i fronti. La sigla del formale “cessate il fuoco”, avvenuta a Ginevra sotto la sapiente gestione della rappresentante ad interim della Missione Onu in...

