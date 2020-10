La Fiorentina torna alla vittoria: 3-2 all’Udinese (Di domenica 25 ottobre 2020) La Fiorentina torna alla vittoria batedo 3-2 l'Udinese al Franchi. La Viola parte bene e segna all'11' con Castrovilli. Dopo 10 minuti arriva il raddoppio ad opera di Milenkovic. Gli ospiti reagiscono con Dragowski che salva su Lasagna. Okaka accorcia per il 2-1 parziale. Dopo 6' della ripresa Castrovilli segna il tris ma l'Udinese non molla. Dragowski si oppone prima su Okaka e poi su Deulofeu, Okaka fa il 3-2 dell'Udinese ma il successo arride alla Fiorentina.Risultati: (quinta giornata): Sassuolo-Torino 3-3; Atalanta-Sampdoria 1-3, Genoa-Inter 2-2, Lazio-Bologna 2-1; Cagliari-Crotone 4-2; Benevento-Napoli 1-2, Parma-Spezia 2-2; Fiorentina-Udinese 3-2, ore 20.45 Juventus-Verona; lunedì 26/10 ore 20.45 Milan-Roma.Classifica: Milan 12, Sassuolo, Napoli 11, Inter ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 ottobre 2020) Labatedo 3-2 l'Udinese al Franchi. La Viola parte bene e segna all'11' con Castrovilli. Dopo 10 minuti arriva il raddoppio ad opera di Milenkovic. Gli ospiti reagiscono con Dragowski che salva su Lasagna. Okaka accorcia per il 2-1 parziale. Dopo 6' della ripresa Castrovilli segna il tris ma l'Udinese non molla. Dragowski si oppone prima su Okaka e poi su Deulofeu, Okaka fa il 3-2 dell'Udinese ma il successo arride.Risultati: (quinta giornata): Sassuolo-Torino 3-3; Atalanta-Sampdoria 1-3, Genoa-Inter 2-2, Lazio-Bologna 2-1; Cagliari-Crotone 4-2; Benevento-Napoli 1-2, Parma-Spezia 2-2;-Udinese 3-2, ore 20.45 Juventus-Verona; lunedì 26/10 ore 20.45 Milan-Roma.Classifica: Milan 12, Sassuolo, Napoli 11, Inter ...

