‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “La Gran Bretagna vince e l’Italia no: ecco perché. Aru deve ritrovare serenità” (Di domenica 25 ottobre 2020) UN ESITO SCONTATO PER LA MAGLIA ROSA Sembrava che Hindley fosse partito bene i primi 3 km, ma spingeva un rapporto troppo diverso da quello di Geoghegan Hart. Non c’è stata storia. La Ineos ha vinto 7 tappe, ha conquistato la maglia rosa. Un dominio. IL GIRO D’ITALIA DA APPLAUSI DI JOAO ALMEIDA Joao Almeida è andato fortissimo. Oggi è passato sottotraccia, ma è arrivato quarto e ha fatto un Giro d’Italia esagerato, rimanendo 15 giorni in maglia rosa. Si è sempre piazzato nei primi 30 di tappa. Nella classifica a punti infatti è terzo. E’ un ragazzo giovane. Io sapevo ad inizio Giro che la Deceuninck avrebbe puntato su Knox per la generale. Alla fine ne hanno piazzati tre nei 15, per loro è un Grande risultato, perché di solito non puntano sulle corse a tappe. IL POKER DI FILIPPO ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) UN ESITO SCONTATO PER LA MAGLIA ROSA Sembrava che Hindley fosse partito bene i primi 3 km, ma spingeva un rapporto troppo diverso da quello di Geoghegan Hart. Non c’è stata storia. La Ineos ha vinto 7 tappe, ha conquistato la maglia rosa. Un dominio. IL GIRO D’ITALIA DA APPLAUSI DI JOAO ALMEIDA Joao Almeida è andato fortissimo. Oggi è passato sottotraccia, ma è arrivato quarto e ha fatto un Giro d’Italia esagerato, rimanendo 15 giorni in maglia rosa. Si è sempre piazzato nei primi 30 di tappa. Nella classifica a punti infatti è terzo. E’ un ragazzo giovane. Io sapevo ad inizio Giro che la Deceuninck avrebbe puntato su Knox per la generale. Alla fine ne hanno piazzati tre nei 15, per loro è unde risultato, perché di solito non puntano sulle corse a tappe. IL POKER DI FILIPPO ...

