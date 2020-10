La Dad ritorna per i licei. Presidi contrari: “Così si lede l’autonomia” (Di domenica 25 ottobre 2020) Le novità inserite nel dpcm del 25 ottobre per la scuola: Dad al 75 per cento nei licei. I dubbi dei Presidi. ROMA – Le novità inserite nel dpcm del 25 ottobre per la scuola. Il Governo, nonostante i dubbi della ministra Azzolina, ha deciso di riportare la didattica a distanza nei licei. Almeno il 75% (in alcuni casi anche il 100%) degli studenti delle scuole superiori dovrà restare a casa. Prevista, inoltre, la differenziazione degli orari. Nessuno degli alunni potrà entrare prima delle 9 e si potrà decidere per turni pomeridiani. Un vero e proprio passo indietro rispetto a quanto detto nelle settimane precedenti. Misure in vigore fino al 24 novembre Le indicazioni resteranno in vigore fino al 24 novembre, data di scadenza del nuovo dpcm. La sensazione, scrive il Corriere della Sera, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 ottobre 2020) Le novità inserite nel dpcm del 25 ottobre per la scuola: Dad al 75 per cento nei. I dubbi dei. ROMA – Le novità inserite nel dpcm del 25 ottobre per la scuola. Il Governo, nonostante i dubbi della ministra Azzolina, ha deciso di riportare la didattica a distanza nei. Almeno il 75% (in alcuni casi anche il 100%) degli studenti delle scuole superiori dovrà restare a casa. Prevista, inoltre, la differenziazione degli orari. Nessuno degli alunni potrà entrare prima delle 9 e si potrà decidere per turni pomeridiani. Un vero e proprio passo indietro rispetto a quanto detto nelle settimane precedenti. Misure in vigore fino al 24 novembre Le indicazioni resteranno in vigore fino al 24 novembre, data di scadenza del nuovo dpcm. La sensazione, scrive il Corriere della Sera, ...

MathyldexLouis : ??NUOVO DECRETO: SI RITORNA ALLA DAD?? *I MIEI COMPAGNI CHE SI LAMENTANO DELLA COSA* *IO CHE ESCO DALLA CHAT*: - BagnusPiera : RT @alepanzaoff: Quindi #licei chiusi, con i #banchiarotelle nuovi dentro. Si ritorna alla #didatticaadistanza. Connessione e pc in dotazio… - lucasavio33 : RT @alepanzaoff: Quindi #licei chiusi, con i #banchiarotelle nuovi dentro. Si ritorna alla #didatticaadistanza. Connessione e pc in dotazio… - ManfrediPotenti : RT @alepanzaoff: Quindi #licei chiusi, con i #banchiarotelle nuovi dentro. Si ritorna alla #didatticaadistanza. Connessione e pc in dotazio… - SalvatoreTrim13 : RT @alepanzaoff: Quindi #licei chiusi, con i #banchiarotelle nuovi dentro. Si ritorna alla #didatticaadistanza. Connessione e pc in dotazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dad ritorna Scuola, Dad grande passo indietro. Ma in estate si doveva fare altro L'HuffPost Scuola, Dad grande passo indietro. Ma in estate si doveva fare altro

Dopo le enunciazioni di principio da maggio in poi, in cui tutti ci dicevamo sicuri e convinti che la scuola sarebbe tornata in presenza a settembre, è bastato appena un mese dall’inizio delle lezioni ...

Suor Alfieri: più comodo tonare alla Dad. Anche dopo il vaccino la scuola rischia di essere un privilegio

Lo avevamo previsto. Se ricordate, lo scorso 14 settembre il titolo era: La scuola in Italia non è ripartita per tutti. La scuola statale ...

Dopo le enunciazioni di principio da maggio in poi, in cui tutti ci dicevamo sicuri e convinti che la scuola sarebbe tornata in presenza a settembre, è bastato appena un mese dall’inizio delle lezioni ...Lo avevamo previsto. Se ricordate, lo scorso 14 settembre il titolo era: La scuola in Italia non è ripartita per tutti. La scuola statale ...