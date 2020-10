La conferenza stampa di Conte: “Gli ultimi dati non ci possono lasciare indifferenti. Preoccupa lo stress sul sistema sanitario” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Gli ultimi dati epidemiologici che abbiamo analizzato non ci possono lasciare indifferenti. L’analisi segnala una rapida crescita con la conseguenza che lo stress sul sistema sanitario nazionale ha raggiunto livelli Preoccupanti”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi. “Dobbiamo fare il possibile per proteggere salute ed economia. Di qui la necessità di misure più restrittive, che entreranno in vigore questa sera fino al 24 novembre”. “La chiusura di teatri, sale concerto e cinema è stata una decisione particolarmente difficile, tra le altre”. L'articolo La conferenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) “Gliepidemiologici che abbiamo analizzato non ci. L’analisi segnala una rapida crescita con la conseguenza che losulsanitario nazionale ha raggiunto livellinti”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppeinda Palazzo Chigi. “Dobbiamo fare il possibile per proteggere salute ed economia. Di qui la necessità di misure più restrittive, che entreranno in vigore questa sera fino al 24 novembre”. “La chiusura di teatri, sale concerto e cinema è stata una decisione particolarmente difficile, tra le altre”. L'articolo La...

