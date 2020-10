'La chiusura alle 18 è inammissibile', gli chef stellati contro il Dpcm del governo (Di domenica 25 ottobre 2020) 'Noi rispetteremo le regole, naturalmente, ma così diventa davvero difficile per tutti: farci chiudere alle 18 è inammissibile ', Non usano mezzi termini gli chef stellati , uniti in una protesta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 ottobre 2020) 'Noi rispetteremo le regole, naturalmente, ma così diventa davvero difficile per tutti: farci chiudere18', Non usano mezzi termini gli, uniti in una protesta ...

BrunoVespa : Se bar e ristoranti non rispettano le distanze,vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti e limitarne… - matteosalvinimi : Bruno Vespa: 'Se bar e ristoranti non rispettano le distanze, vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramen… - paoloroversi : La chiusura alle 18 è una follia. E non ne vedo davvero l'utilità: cosa cambia se la gente rimane fuori a cena dist… - armidago68 : RT @Gio__Ing: Ricapitolando: il nuovo dpcm sembra prevedere chiusura per bar e ristoranti alle 18. Domanda: Presidente Conte e ministro Spe… - Simonet69004236 : RT @matteosalvinimi: Bruno Vespa: 'Se bar e ristoranti non rispettano le distanze, vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti… -