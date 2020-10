La Cassazione penale | Non servono nuovi elementi la riapertura di una indagine dopo l’archiviazione

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 ottobre 2020) Per ladi unagiudiziariache il caso è stato archiviato non è necessario che siano state acquisite nuove fonti di prova, ma è sufficiente una nuova rilettura del materiale probatorio già in possesso del pubblico ministero. “Si tratta di una sentenza abbastanza recente e importante” spiega il dott. Salvatore Pignataro presidente dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania – il nostro presidente nazionale Aicis professo. Ugo Terracciano ha voluto pubblicare anche nella rubrica dell’Associazione Aicis evidenziando che la V Sezione dellanella sentenza n. 13802 del 17 febbraio 2020 ha espresso la seguente motivazione: “L’art. 414 cpp non ...