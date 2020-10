La barbara caccia alle streghe e i leoni da tastiera contro Federica Pellegrini: così il Covid ci ha riportato nel Medioevo (Di domenica 25 ottobre 2020) Irresponsabile, privilegiata, ridicola, fai ridere i polli, sei al di sopra delle regole: son questi solo alcuni degli insulti rivolti a Federica Pellegrini negli ultimi giorni. La campionessa azzurra di nuoto, risultata positiva al coronavirus ormai 10 giorni fa, ha raccontato nel suo “diario di quarantena” su Instagram di essere uscita di casa per accompagnare la madre a fare il tampone. Apriti cielo! I follower della Divina, proprio gli stessi che la osannano quando conquista qualche traguardo importante, come l’oro mondiale nei 200 metri dell’anno scorso, hanno iniziato ad accanirsi senza pietà contro Federica. Attacchi insensati, fatti da poveri leoni da tastiera che durante l’emergenza coronavirus sono più impazziti di prima. La ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Irresponsabile, privilegiata, ridicola, fai ridere i polli, sei al di sopra delle regole: son questi solo alcuni degli insulti rivolti anegli ultimi giorni. La campionessa azzurra di nuoto, risultata positiva al coronavirus ormai 10 giorni fa, ha raccontato nel suo “diario di quarantena” su Instagram di essere uscita di casa per accompagnare la madre a fare il tampone. Apriti cielo! I follower della Divina, proprio gli stessi che la osannano quando conquista qualche traguardo importante, come l’oro mondiale nei 200 metri dell’anno scorso, hanno iniziato ad accanirsi senza pietà. Attacchi insensati, fatti da poveridache durante l’emergenza coronavirus sono più impazziti di prima. La ...

