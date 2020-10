L Insigne | “Contento per la vittoria e per Roberto | vi spiego cosa gli ho detto…”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il gol del pareggio e tante giocate utili al Napoli. Lorenzoè risultato tra i migliori del derby del Ciro Vigorito che ha visto andare a segno anche il fratello: “Sono contento per il risultato e anche perche ha fatto una bella prestazione. Alla fine l’ho preso in giro dicendogli che ho segnato con il sinistro, il suo piede. Vuol dire che il mio è meglio del suo…”. Critiche – “Le critiche fanno sempre bene, aiutano a crescere. Ci sta che dopo la partita con l’Atalanta i tifosi si aspettassero molto da noi anche per la gara con l’Az. Oggi era importante dare una risposta e anche se non abbiamo giocato un buon primo tempo poi ci siamo rifatti alla grande. Gattuso e obiettivi – ...