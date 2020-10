Katy Perry | i look frizzanti della cantante

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 ottobre 2020)-photo credits: Pinterest Katheryn Elizabeth Hudson, meglio nota come, oggi compie 36 anni. L’eccentrica, fidanzata con l’attore Orlando Bloom, è anche diventata da poco mamma. Il suo successo, decollato in seguito all’uscita del suo singolo I kissed a Girl, la portò ad una notorietà internazionale. Ciò che va di pari passo con il talentoè sicuramente il suo stile. In effetti è diventata un’icona anche grazie ai suoi, spiritosi e sexy outfit. Femminile, ironica e audace sono le parole che contraddistinguono la presenza scenica-photo ...