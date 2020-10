Juventus-Verona, precedente insidioso: Pirlo lavora “di testa” (Di domenica 25 ottobre 2020) Non capita spesso che la Juventus giunga ad un impegno di campionato con l’ultimo precedente a sfavore. Ecco perché la sfida tra i bianconeri e il Verona guadagna ancor più fascino nel deserto di un Allianz Stadium svuotato dal protocollo anti-Covid. La scorsa sfida tra bianconeri e scaligeri ha visto trionfare, inaspettatamente, la squadra di Juric tra le mura amiche del Bentegodi, che rimontò nel finale lo svantaggio firmato Ronaldo. Il portoghese mise a segno un gol dei suoi, un misto di potenza e precisione, nonostante l’incertezza in cui la Juventus di Sarri precipitava ogni qualvolta trovasse un avversario chiuso a riccio. Le caratteristiche del Verona si sposano con questo tipo di partite e garantirono i tre punti grazie a Borini e al rigore di ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Non capita spesso che lagiunga ad un impegno di campionato con l’ultimoa sfavore. Ecco perché la sfida tra i bianconeri e ilguadagna ancor più fascino nel deserto di un Allianz Stadium svuotato dal protocollo anti-Covid. La scorsa sfida tra bianconeri e scaligeri ha visto trionfare, inaspettatamente, la squadra di Juric tra le mura amiche del Bentegodi, che rimontò nel finale lo svantaggio firmato Ronaldo. Il portoghese mise a segno un gol dei suoi, un misto di potenza e precisione, nonostante l’incertezza in cui ladi Sarri precipitava ogni qualvolta trovasse un avversario chiuso a riccio. Le caratteristiche delsi sposano con questo tipo di partite e garantirono i tre punti grazie a Borini e al rigore di ...

