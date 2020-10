Juventus-Verona, Pirlo: “Non dobbiamo prendere uno schiaffo per reagire” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Abbiamo atteso troppo nel primo tempo, anche se le migliori occasioni sono state le nostre. Però, non dobbiamo ogni volta prendere uno schiaffo per reagire. Kulusevski? Veniva da sei partita consecutive ed era l’unico cambio, a parte i ragazzi, che avevo in panchina. Positivo Dybala, si è dato molto da fare. Bonucci? Il suo infortunio lo valuteremo domani“. Così Andrea Pirlo, parlando a Sky Sport, dopo il pari con il Verona in casa. “Quando giochi contro squadre come Verona o Atalanta subisci sempre il pressing alto e le cose si complicano – sottolinea -: contro di loro è dura per tutti. Però, sicuramente potevamo fare meglio. I centrocampisti hanno fatto bene, ma dobbiamo migliorare. Sapevamo che questa ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Abbiamo atteso troppo nel primo tempo, anche se le migliori occasioni sono state le nostre. Però, nonogni voltaunoper reagire. Kulusevski? Veniva da sei partita consecutive ed era l’unico cambio, a parte i ragazzi, che avevo in panchina. Positivo Dybala, si è dato molto da fare. Bonucci? Il suo infortunio lo valuteremo domani“. Così Andrea, parlando a Sky Sport, dopo il pari con ilin casa. “Quando giochi contro squadre comeo Atalanta subisci sempre il pressing alto e le cose si complicano – sottolinea -: contro di loro è dura per tutti. Però, sicuramente potevamo fare meglio. I centrocampisti hanno fatto bene, mamigliorare. Sapevamo che questa ...

