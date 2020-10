Juventus-Verona, Pirlo non convince: le reazioni social dopo il pareggio (Di domenica 25 ottobre 2020) La Juventus raccoglie solo un pareggio contro l’Hellas Verona. I bianconeri muovono a passi brevi la classifica, strappando un 1-1 poco convincente dal punto di vista del gioco. Molti tifosi bianconeri si scagliano contro Andrea Pirlo: il tecnico della Vecchia Signora ha bisogno di risultati dopo qualche prova negativa. Di seguito alcune reazioni social dopo la partita dello Stadium. Comunque spero sia chiaro a tutti che il problema della Juventus non era Sarri. E' una squadra costruita male da anni, che da anni non ha un'identità di gioco. Stiamo provando a ricostruire, ma ci vuole tempo e va capito se Pirlo è l'uomo adatto. — Salvatore Torrisi (@SalpadrinoT) October 25, ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Laraccoglie solo uncontro l’Hellas. I bianconeri muovono a passi brevi la classifica, strappando un 1-1 poconte dal punto di vista del gioco. Molti tifosi bianconeri si scagliano contro Andrea: il tecnico della Vecchia Signora ha bisogno di risultatiqualche prova negativa. Di seguito alcunela partita dello Stadium. Comunque spero sia chiaro a tutti che il problema dellanon era Sarri. E' una squadra costruita male da anni, che da anni non ha un'identità di gioco. Stiamo provando a ricostruire, ma ci vuole tempo e va capito seè l'uomo adatto. — Salvatore Torrisi (@SalpadrinoT) October 25, ...

OptaPaolo : 2 - La Juventus non ha mai effettuato più di due tiri nello specchio nel corso dei primi tempi di gioco di questo c… - juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - juventusfc : Did you know ? Quello che c'è da sapere su #JuveVerona ???? - sira162 : RT @GoalItalia: ? Bernardeschi ?? Kulusevski ?? Silvestri ?? Morata ?? Lovato Le pagelle di #JuveVerona [@romeoagresti] ?? https://t.c… - Spazio_J : Juventus-Hella Verona 0-1, le pagelle | - -