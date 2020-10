Juventus-Verona oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020)sarà visibilein tv: ecco ildi riferimento, l’e ladel match valido per la quarta giornata di. All’Allianz Stadium, i bianconeri vogliono riscattarsi dopo il passo falso di Crotone di otto giorni fa e magari ripartire dall’importante successo ottenuto in Champions League. Sulla loro strada la miglior difesa del campionato insieme al Milan e reduce da uno 0-0 contro il Genoa nel posticipo della quarta giornata. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 25 ottobre,tv su Sky Sport Uno, Sky SportA e Sky Go.