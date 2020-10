Juventus-Verona, le formazioni ufficiali (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono state rese note le formazioni di Juventus ed Hellas Verona. Queste le scelte dei due allenatori con Dybala che torna titolare: Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. All: Pirlo. Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Tameze, Lazovic; Colley, Zaccagni; Kalinic. All: Juric. Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono state rese note ledied Hellas. Queste le scelte dei due allenatori con Dybala che torna titolare:(3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. All: Pirlo. Hellas(3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Tameze, Lazovic; Colley, Zaccagni; Kalinic. All: Juric. Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

