Juventus-Verona, infortunio muscolare per Bonucci: Barcellona a rischio (Di domenica 25 ottobre 2020) Guai fisici per Leonardo Bonucci. Nel match tra Juventus e Verona, posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, arriva l’infortunio per il capitano bianconero che, nel momento di calciare la palla, accusa subito un problema e alza il braccio. Immediatamente chiede la sostituzione, Andrea Pirlo inserisce al suo posto Frabotta. Nelle prossime ore verranno effettuati tutti gli esami di rito ma la sensazione è che possa essere uno stiramento e che quasi sicuramente dovrà saltare il Barcellona Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Guai fisici per Leonardo. Nel match tra, posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, arriva l’per il capitano bianconero che, nel momento di calciare la palla, accusa subito un problema e alza il braccio. Immediatamente chiede la sostituzione, Andrea Pirlo inserisce al suo posto Frabotta. Nelle prossime ore verranno effettuati tutti gli esami di rito ma la sensazione è che possa essere uno stiramento e che quasi sicuramente dovrà saltare il

OptaPaolo : 2 - La Juventus non ha mai effettuato più di due tiri nello specchio nel corso dei primi tempi di gioco di questo c… - juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - juventusfc : Did you know ? Quello che c'è da sapere su #JuveVerona ???? - fcin1908it : LIVE – Serie A, Juventus-Verona 1-1: pareggio bianconero con Kulusevski - dibbe84 : Arbitraggio a senso unico per il Verona, vergogna! ?? #JUVVER #SerieA #Juventus #Verona -