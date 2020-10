Juventus-Verona | i convocati di mister Pirlo | torna McKennie

(Di domenica 25 ottobre 2020) Manca sempre meno al fischio d’inizio di-Hellas, match valido per la quinta giornata di campionato previsto per questa sera alle ore 20:45. I bianconerino a calpestare il suolo amico, a distanza di poco più di un mese dall’ultima volta, contro gli scaligeri, affrontati l’ultima volta prima del lockdown nel mese di febbraio. In quel caso i veneti si sono imposti 2-1 al Bentegodi, contro la squadra di Maurizio Sarri che quella sera giocò probabilmente la partita più brutta della sua gestione. Detto questo,ndo a parlare del match di questa sera, è stata diramata la lista deia disposizione del Maestro. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Paratici stregato dal gioiello della Dinamo Zagabria LEGGI ...

juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - forumJuventus : Pirlo pre #JuveVerona: 'Dybala gioca, con Morata può fare grandi cose. De Ligt sta bene, aspettiamo l'ok dell'ortop… - JuventusTV : Dalle 14:00 LIVE le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveVerona ??? Qui ? - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Juve, i convocati di #Pirlo per il #Verona. Riecco #McKennie ?? - Bennid22 : RT @n_bianconere: #Juventus, le ultime novità di formazione in vista della sfida contro il Verona potrebbe esserci qualche sorpresa #Juve #… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Verona

Dopo la vittoria in Champions League, i bianconeri vogliono tornare ai tre punti anche in campionato. Pirlo lancia dal primo minuto Dybala in coppia con Morata ...Juventus: Andrea Pirlo ha diramato una lista ufficiale di 21 convocati, in vista dell'impegno di campionato con l'Hellas Verona ...