Juventus-Verona, i convocati di Juric: torna Barak, out Di Carmine (Di domenica 25 ottobre 2020) Ivan Juric ha stilato la lista dei convocati per la gara di stasera contro la Juventus: ecco i calciatori del Verona a disposizione Ivan Juric ha stilato la lista dei convocati del Verona per la gara di stasera contro la Juventus. torna Barak dopo la guarigione dal Coronavirus, out invece Di Carmine e Salcedo. La lista completa. 1 Silvestri 3 Dimarco 5 Faraoni 6 Lovato 7 Barak 8 Lazovic 11 Favillli 14 Ilić 16 Terracciano 17 Ceccherini 18 Cancellieri 19 Rüegg 20 Zaccagni 22 Berardi 23 Magnani 25 Pandur 26 Vieira 27 Dawidowicz 29 Kalinic 33 Empereur 36 Amione 61 Tameze 90 Colley Leggi su Calcionews24.com

