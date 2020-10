Juventus-Verona: ecco le formazioni ufficiali (Di domenica 25 ottobre 2020) Tutto pronto per la sfida tra Juventus e Verona in programma alle 20,45 allo Stadium. Come preannunciato mister Pirlo rilancia Dybala in dal 1′ minuto che scalza Kulusevski, di fatto lo svedese partirà inizialmente dalla panchina. Dietro alle punte infatti ci sarà Ramsey e non Dejan come si vociferava nelle scorse ore. ecco l’11 che scenderà in campo per la Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. Per la squadra allenata da Ivan Jurić invece scenderanno in campo: Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Tameze, Lazovic; Colley, Zaccagni; Kalinic. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: doppio colpo da 100 milioni LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tutto pronto per la sfida train programma alle 20,45 allo Stadium. Come preannunciato mister Pirlo rilancia Dybala in dal 1′ minuto che scalza Kulusevski, di fatto lo svedese partirà inizialmente dalla panchina. Dietro alle punte infatti ci sarà Ramsey e non Dejan come si vociferava nelle scorse ore.l’11 che scenderà in campo per la: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. Per la squadra allenata da Ivan Jurić invece scenderanno in campo: Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Tameze, Lazovic; Colley, Zaccagni; Kalinic. LEGGI ANCHE: Calciomercato, bomba dalla Spagna: doppio colpo da 100 milioni LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - juventusfc : Did you know ? Quello che c'è da sapere su #JuveVerona ???? - forumJuventus : Pirlo pre #JuveVerona: 'Dybala gioca, con Morata può fare grandi cose. De Ligt sta bene, aspettiamo l'ok dell'ortop… - infoitsport : Juventus-Verona, i convocati di Andrea Pirlo per il match dello Stadium! - infoitsport : Juventus Verona streaming: dove vedere il match live, no Rojadirecta -