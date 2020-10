Juventus – Verona Diretta Live Tv Come vedere Streaming Gratis No Rojadirecta Sky o Dzan? (Ore 20:45) (Di domenica 25 ottobre 2020) Era il 21 settembre di un anno fa quando l’Hellas fece traballare la Juventus, andando in vantaggio con un gol di Miguel Veloso per poi essere rimontato e perdere per 2-1. Il Verona giocò una grande partita, mettendo sotto costante pressione i bianconeri e sfiorando a ripetizione il pareggio. Ivan Juric, però, quando gli chiedi di un confronto con il passato, taglia corto: «Prima ce lo scordiamo, meglio è». Già, perché la squadra che arriva a Torino è largamente rinnovata e resta in rodaggio. Eppure alcune certezze sono rimaste. Attacco e difesa Nonvuole sentire parlare, Juric, neppure dei numeri di una difesa che, finora,èla migliore della SerieA, con un solo gol incassato, alla pari del Milan: «Queste cose non si dicono mai…», stringe i denti il tecnico di Spalato. ... Leggi su aciclico (Di domenica 25 ottobre 2020) Era il 21 settembre di un anno fa quando l’Hellas fece traballare la, andando in vantaggio con un gol di Miguel Veloso per poi essere rimontato e perdere per 2-1. Ilgiocò una grande partita, mettendo sotto costante pressione i bianconeri e sfiorando a ripetizione il pareggio. Ivan Juric, però, quando gli chiedi di un confronto con il passato, taglia corto: «Prima ce lo scordiamo, meglio è». Già, perché la squadra che arriva a Torino è largamente rinnovata e resta in rodaggio. Eppure alcune certezze sono rimaste. Attacco e difesa Nonvuole sentire parlare, Juric, neppure dei numeri di una difesa che, finora,èla migliore della SerieA, con un solo gol incassato, alla pari del Milan: «Queste cose non si dicono mai…», stringe i denti il tecnico di Spalato. ...

juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - juventusfc : Testa a #JuveVerona ?? Pronti a dare battaglia in campo, riviviamo i duelli con gli scaligeri ?? #Duels ??… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveVerona: 'Dybala gioca, con Morata può fare grandi cose. De Ligt sta bene, aspettiamo l'ok dell'ortop… - francescoceccot : RT @forumJuventus: #JuveVerona, oggi 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Dybala e Morata in avanti e Ramsey alle spalle. Sulle fasce a… - CalcioJcom : New post: Bernardeschi bocciato da Pirlo? Frabotta ancora titolare -