Juventus-Verona, accenno di rissa nel finale: ammoniti Kulusevski e Faraoni (Di domenica 25 ottobre 2020) finale teso durante Juventus-Verona, partita andata in archivio sullo score di 1-1. Allo Juventus Stadium gli animi si accendono, soprattutto dopo il gol di Kulusevski per il pareggio. L'ex Atalanta è stato protagonista di un episodio che ha portato alla sua ammonizione e a quella di Faraoni. Quest'ultimo ha stuzzicato il fantasista bianconero, creando un accenno di rissa. La squadra di Pirlo si blocca sul pareggio.

