Juventus-Verona 1-1, Pirlo: “Abbiamo creato, ma dobbiamo approcciare meglio” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Juventus contro il Verona centra il secondo pari in rimonta di fila, il terzo in quattro partite. Fa notizia, eccome, se si pensa che l’unico successo è giunto non giocando contro il Napoli, oltre all’esordio da tre punti contro la Sampdoria. La partenza singhiozzante della Signora in Serie A trova attenuanti nell’organico ancora da amalgamare e che deve assimilare al meglio i dettami di Pirlo. Il tecnico bianconero ha parlato della partita contro la squadra di Juric ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo creato ed avuto le migliori occasioni anche nel primo tempo. Tuttavia, dobbiamo approcciare meglio e non svegliarci solo quando andiamo in svantaggio”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: addio ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lacontro ilcentra il secondo pari in rimonta di fila, il terzo in quattro partite. Fa notizia, eccome, se si pensa che l’unico successo è giunto non giocando contro il Napoli, oltre all’esordio da tre punti contro la Sampdoria. La partenza singhiozzante della Signora in Serie A trova attenuanti nell’organico ancora da amalgamare e che deve assimilare al meglio i dettami di. Il tecnico bianconero ha parlato della partita contro la squadra di Juric ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamoed avuto le migliori occasioni anche nel primo tempo. Tuttavia,meglio e non svegliarci solo quando andiamo in svantaggio”. LEGGI ANCHE: Calciomercato, bomba dalla Spagna: addio ...

