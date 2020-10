Juventus-Verona 1-1: Kulusevski strappa il pareggio, Bernardeschi delude (Di lunedì 26 ottobre 2020) La partita dell’Allianz Stadium tra Juventus e Verona termina 1-1. Secondo stop di fila per la squadra bianconera che raccoglie solo 2 due pareggi nelle ultime due. La gara, come in occasione di Crotone, è sbloccata dalla squadra avversaria, infatti al 60′ Favilli, su invito del compagno Zaccagni, porta in vantaggio l’Hellas. Mister Pirlo corre subito ai ripari inserendo Kulusevski al posto di uno spento Bernardeschi. Tale sarà una mossa decisiva, infatti al 78′ lo svedese porta il risultato di nuovo in equilibrio segnando la rete dell’1-1, dopo che Dybala qualche minuto prima aveva colpito la traversa. Il match termina dunque con un pareggio che oltre a lasciare tanti dubbi, lascia anche più di un semplice amaro per la ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) La partita dell’Allianz Stadium tratermina 1-1. Secondo stop di fila per la squadra bianconera che raccoglie solo 2 due pareggi nelle ultime due. La gara, come in occasione di Crotone, è sbloccata dalla squadra avversaria, infatti al 60′ Favilli, su invito del compagno Zaccagni, porta in vantaggio l’Hellas. Mister Pirlo corre subito ai ripari inserendoal posto di uno spento. Tale sarà una mossa decisiva, infatti al 78′ lo svedese porta il risultato di nuovo in equilibrio segnando la rete dell’1-1, dopo che Dybala qualche minuto prima aveva colpito la traversa. Il match termina dunque con unche oltre a lasciare tanti dubbi, lascia anche più di un semplice amaro per la ...

