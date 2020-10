Juventus | Pirlo | «Siamo stati attendisti Dybala una nota positiva»

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Andreaha commentato-Hellas Verona Andrea, allenatore della, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il pareggio contro l’Hellas Verona. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un primo tempo un po’ troppo attendista, ma credo che le occasioni migliori siano state le nostre. Dopo il gol loro abbiamo reagito bene. Sapevamo sarebbe stata una partita più difficile rispetto a Kiev, soprattutto per la pressione che mette il Verona. Non dobbiamo prendere lo schiaffo per svegliarci». KULUSEVSKI – «Kulusevski era a riposo perché veniva da 6 partite consecutive. Poi è entrato benissimo e ha fatto la sua partita».– «è una...

Terzo pareggio consecutivo in campionato per la Juventus di Andrea Pirlo, che nel post partita ha commentato così l'1-1 col Verona: "Abbiamo fatto un primo tempo troppo attendista, nella ripresa ...Andrea Pirlo deluso dopo l'1-1 contro il Verona ... avuto una buona reazione ma non dobbiamo prendere uno schiaffo per svegliarci". Il tecnico della Juventus applaude Kulusevski: "È partito in ...