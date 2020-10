Juventus, Paratici su Dybala: "Rinnovo? Volontà chiara. Stiamo parlando proficuamente" (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Il Rinnovo di Dybala ? C'è una Volontà chiara da parte della Juventus e anche da parte del giocatore. Stiamo parlando proficuamente. Logicamente questo è un momento molto particolare per tutti, tra l'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Ildi? C'è unada parte dellae anche da parte del giocatore.. Logicamente questo è un momento molto particolare per tutti, tra l'...

SkySport : Juventus, Paratici: 'Rinnovo Dybala? Troveremo soluzione, lo vogliamo tutti' - ZZiliani : IL SENSO DELLA NOTIZIA DI #CARESSA. Dopo Crotone-Juventus 1-1 (Bonucci disastroso, Pirlo nel pallone, Chiesa espuls… - ZZiliani : Per #Dybala, sempre più incompreso alla Juventus, è un momentaccio. È di ieri il battibecco con Paratici a Crotone,… - kupaleon : RT @NicoSchira: #Paratici a Sky sul rinnovo di #Dybala: “Stiamo parlando per arrivare a una soluzione. Causa isolamento fiduciario è stato… - zazoomblog : Juventus Paratici: “Rinnovo Dybala? Stiamo parlando proficuamente anche se il momento non è semplice” - #Juventus… -