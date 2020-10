Juventus, Paratici: «Dybala sta meglio e gioca, stiamo parlando del rinnovo» (Di domenica 25 ottobre 2020) Fabio Paratici ha parlato prima di Juventus-Hellas Verona Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della partita contro l’Hellas Verona. Dybala – «Paulo sta meglio fisicamente, sta ritrovando condizione. Non dimentichiamoci che è stato fuori due mesi per infortunio muscolare. Sta riprendendo condizione, oggi giustamente trova lo spazio da titolare. C’è una volontà chiara da parte della Juventus e del calciatore. È un momento particolare per tutti, ma stiamo parlando sempre per trovare una felice soluzione». rinnovo – «Non mi sembra il luogo né il momento per parlarne. Sono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Fabioha parlato prima di-Hellas Verona Fabio, direttore sportivo della, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della partita contro l’Hellas Verona.– «Paulo stafisicamente, sta ritrovando condizione. Non dimentichiamoci che è stato fuori due mesi per infortunio muscolare. Sta riprendendo condizione, oggi giustamente trova lo spazio da titolare. C’è una volontà chiara da parte dellae del calciatore. È un momento particolare per tutti, masempre per trovare una felice soluzione».– «Non mi sembra il luogo né il momento per parlarne. Sono ...

