Juventus, non solo Dybala: novità a centrocampo per Pirlo (Di domenica 25 ottobre 2020) La Juventus non può sbagliare nel posticipo domenicale contro il Verona, per non perdere altri punti preziosi come accaduto a Crotone. La gara odierna è valida per la quinta giornata, tuttavia si scopre già determinante soprattutto dal punto di vista del morale. Le scelte di Pirlo sono state svelate in parte dallo stesso tecnico bresciano, che proporrà Paulo Dybala dal primo minuto a fianco di Morata. Lo spagnolo, a conti fatti, è l'uomo più in forma dei bianconeri e sembra aver già dato un pesante calcio alle critiche piovute dopo il suo acquisto. La coppia formata dal 10 e dal 9, in assenza di Ronaldo, non è però l'unica novità della Juventus di Pirlo, che propone un centrocampo inedito.

