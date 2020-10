Juventus, il Barcellona perde un titolarissimo in vista della Champions (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Barcellona non potrà contare sulle prestazioni di Philippe Coutinho. I catalani affronteranno proprio la Juventus nel match di Champions League in programma mercoledì. Il brasiliano ha riportato un infortunio al bicipite femorale sinistro durante il “Clasico” perso poi per 1-3, giocatosi al Camp Nou. Juventus: il Barcellona perde un titolarissimo «I test effettuati questa domenica mattina hanno rivelato che Philippe Coutinho ha un infortunio al bicipite femorale sinistro. Sarà out in base a come si evolve l’infortunio. Coutinho ha iniziato il Clásico di sabato e ha giocato tutti i novanta minuti, ed ha giocato in totale sei partite ufficiali finora in questa stagione (cinque in Liga e una in ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilnon potrà contare sulle prestazioni di Philippe Coutinho. I catalani affronteranno proprio lanel match diLeague in programma mercoledì. Il brasiliano ha riportato un infortunio al bicipite femorale sinistro durante il “Clasico” perso poi per 1-3, giocatosi al Camp Nou.: ilun«I test effettuati questa domenica mattina hanno rivelato che Philippe Coutinho ha un infortunio al bicipite femorale sinistro. Sarà out in base a come si evolve l’infortunio. Coutinho ha iniziato il Clásico di sabato e ha giocato tutti i novanta minuti, ed ha giocato in totale sei partite ufficiali finora in questa stagione (cinque in Liga e una in ...

DiMarzio : Ancora brutte notizie per il #Barcellona. Contro la #Juventus non ci sarà #Coutinho - GoalItalia : Alex Sandro fuori un altro mese: salta anche Barcellona e Lazio ? ? - ZZiliani : Juventus-Barcellona è alle porte e Torino vive una doppia attesa: sapere se #Ronaldo sarà in campo e scoprire se ac… - XMpraedicta : RT @uzupetru: ?? in #EUROPA : tutto CHIUSO x #COVID Barcellona Amsterdam Vienna Berlino Bruxelles Parigi Londra Manchester City Real… - edigram : RT @uzupetru: ?? in #EUROPA : tutto CHIUSO x #COVID Barcellona Amsterdam Vienna Berlino Bruxelles Parigi Londra Manchester City Real… -