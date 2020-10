Juventus-Hellas Verona 1-1 | Kulusevski non basta alla Signora

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Lanon sa più vincere in campionato. Terzo pareggio di fila, vittoria a tavolino con il Napoli esclusa, per i bianconeri, che si fanno fermare sull'1-1 all'Allianz Stadium dall'...

Dopo l'1-1 contro la Juventus, Ivan Juric parla del mercato del suo Hellas Verona. "Il mercato? Meglio non ne parli, sennò mi esonerano... Però i ragazzi bene. 2000, 2001, ragazzi dalla C. Hanno ...Torino, 25 ottobre 2020 - La Juventus non sa più vincere in campionato. Terzo pareggio di fila (vittoria a tavolino con il Napoli esclusa) per i bianconeri, che si fanno fermare sull'1-1 all'Allianz ...