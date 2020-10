Juventus, Cristiano Ronaldo vuole il Barcellona: martedì nuovo tampone (Di domenica 25 ottobre 2020) Martedì Cristiano Ronaldo si sottoporrà ad un nuovo tampone. Se risulterà negativo sarà in campo contro il Barcellona Cristiano Ronaldo punta ad essere in campo mercoledì sera contro il Barcellona di Leo Messi. In questo senso, la giornata decisiva sarà quella di martedì. Quel giorno infatti, come riporta Tuttosport, l’attaccante della Juventus si sottoporrà ad un nuovo tampone: se negativo, sarà a disposizione dell’allenatore Andrea Pirlo. Il protocollo UEFA stabilisce che una squadra debba consegnare un report che attesti le buone condizioni dei propri giocatori almeno una settimana della partita ma per quanto riguarda i ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Martedìsi sottoporrà ad un. Se risulterà negativo sarà in campo contro ilpunta ad essere in campo mercoledì sera contro ildi Leo Messi. In questo senso, la giornata decisiva sarà quella di martedì. Quel giorno infatti, come riporta Tuttosport, l’attaccante dellasi sottoporrà ad un: se negativo, sarà a disposizione dell’allenatore Andrea Pirlo. Il protocollo UEFA stabilisce che una squadra debba consegnare un report che attesti le buone condizioni dei propri giocatori almeno una settimana della partita ma per quanto riguarda i ...

