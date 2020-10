Juventus | contro il Verona spazio alla coppia Dybala-Morata

Leggi su calcionews24

Debutto in campionato per Paulo Dybala che questa sera partirà titolare al fianco di Alvaro Morata. Paulo Dybala e Alvaro Morata saranno i due attaccanti della Juventus questa sera nel posticipo delle 20:45 contro il Verona. Lo riporta Gazzetta dello Sport segnalando anche i due non partono titolari insieme da un Juventus-Napoli della stagione 2015-16. I due attaccanti, sempre secondo Gazzetta, saranno supportati da Aaron Ramsey nel 3-5-2 disegnato dal tecnico Andrea Pirlo. In difesa, infine, sarà Merih Demiral a sostituire l'infortunato Giorgio Chiellini.