Juventus- Barcellona: formazioni e in tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Juventus- Barcellona, big match della seconda giornata del gruppo G di Champions League, si giocherà mercoledì 28 ottobre all’ Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le due squadre? I bianconeri, dopo un inizio di campionato un po’ difficile, si sono ritrovati alla grande in Champions League vincendo la gara d’esordio a Kiev grazie alla doppietta di Morata Anche i blaugrana, dopo un inizio discontinuo in Liga, hanno messo in mostra tutto il loro potenziale in questa manifestazione travolgendo gli ungheresi del Ferencvaros. I possibili schieramenti Pirlo dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo e quindi sarà ancora Morata a guidare l’attacco con uno tra Kulusevsky e Dybala. A centrocampo, Bentancur, Ramsey e Rabiot sono favoriti, con Cuadrado e Chiesa sugli esterni. In difesa, Danilo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 ottobre 2020), big match della seconda giornata del gruppo G di Champions League, si giocherà mercoledì 28 ottobre all’ Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le due squadre? I bianconeri, dopo un inizio di campionato un po’ difficile, si sono ritrovati alla grande in Champions League vincendo la gara d’esordio a Kiev grazie alla doppietta di Morata Anche i blaugrana, dopo un inizio discontinuo in Liga, hanno messo in mostra tutto il loro potenziale in questa manifestazione travolgendo gli ungheresi del Ferencvaros. I possibili schieramenti Pirlo dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo e quindi sarà ancora Morata a guidare l’attacco con uno tra Kulusevsky e Dybala. A centrocampo, Bentancur, Ramsey e Rabiot sono favoriti, con Cuadrado e Chiesa sugli esterni. In difesa, Danilo, ...

GoalItalia : Alex Sandro fuori un altro mese: salta anche Barcellona e Lazio ? ? - DiMarzio : Ancora brutte notizie per il #Barcellona. Contro la #Juventus non ci sarà #Coutinho - ZZiliani : Juventus-Barcellona è alle porte e Torino vive una doppia attesa: sapere se #Ronaldo sarà in campo e scoprire se ac… - periodicodaily : Juventus- Barcellona: formazioni e in tv - calciomercatoit : ??#Barcellona - Infortunio per #Coutinho: non ci sarà con la #Juventus -