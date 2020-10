Juve-Verona, Pirlo: 'Dobbiamo migliorare' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andrea Pirlo non fa drammi dopo il pari col Verona , ma analizza la partita con lucidità. 'Nel primo tempo siamo stati troppo attendisti, ma le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Poi abbiamo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andreanon fa drammi dopo il pari col, ma analizza la partita con lucidità. 'Nel primo tempo siamo stati troppo attendisti, ma le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Poi abbiamo ...

juventusfc : 90'+2 | MANCA POCHISSIMO, JUVE IN PRESSIONE! E' assedio alla porta del Verona, nei 5 minuti di recupero. Tripla occ… - juventusfc : Did you know ? Quello che c'è da sapere su #JuveVerona ???? - juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - QdSit : Il Verona ferma la Juve, 1-1 all’Allianz Stadium #qds #qdsnotizie - leonenero6 : @enzomarangio Bernardeschi da inutile sta diventando dannoso da lui parte il gol del Verona ,non ha la personalità… -