Juve, Pirlo: "Non dobbiamo prendere lo schiaffo per reagire. Bene Dybala. Ronaldo? Ecco come lo farò giocare" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, al termine della sfida interna contro il Verona. Leggi su 90min (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Andrea, allenatore dellantus, al termine della sfida interna contro il Verona.

juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - realvarriale : Quale tema per un tweet a @massimozampini ? a) In Ucraina @HellasVeronaFC sarebbe campione nazionale. b) se Pirlo è… - JuventusTV : Dalle 14:00 LIVE le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveVerona ??? Qui ? - Lillybianconera : Ma cosa abbiamo fatto a #Piccinini, che ad oggi, dopo 5 turni, non ha speso ancora una parola buona per la Juve? Su… - redandblackacm : RT @realvarriale: Quale tema per un tweet a @massimozampini ? a) In Ucraina @HellasVeronaFC sarebbe campione nazionale. b) se Pirlo è il m… -