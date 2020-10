Judo, Grand Slam Budapest 2020: Russia straripante al maschile, Tcheumeo e Sayit si impongono nelle categorie pesanti femminili (Di domenica 25 ottobre 2020) La terza e ultima giornata del Grand Slam di Budapest 2020 è andata in archivio con incontri altamente spettacolari e risultati abbastanza sorprendenti nelle categorie pesanti. La prima competizione World Tour dopo otto mesi di stop ha anche riaperto il percorso di qualificazione olimpica del Judo per i Giochi di Tokyo 2021, ma ricordiamo che la Nazionale italiana è stata esclusa dalla manifestazione in seguito alla positività al Covid di tre atleti (Fabio Basile, Giovanni Esposito e Nicholas Mungai) ed un tecnico (Dario Romano) in occasione del tampone di controllo effettuato all’arrivo nella capitale magiara. Quest’oggi va segnalato il dominio russo al maschile nelle ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) La terza e ultima giornata deldiè andata in archivio con incontri altamente spettacolari e risultati abbastanza sorprendenti. La prima competizione World Tour dopo otto mesi di stop ha anche riaperto il percorso di qualificazione olimpica delper i Giochi di Tokyo 2021, ma ricordiamo che la Nazionale italiana è stata esclusa dalla manifestazione in seguito alla positività al Covid di tre atleti (Fabio Basile, Giovanni Esposito e Nicholas Mungai) ed un tecnico (Dario Romano) in occasione del tampone di controllo effettuato all’arrivo nella capitale magiara. Quest’oggi va segnalato il dominio russo al...

