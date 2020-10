Italia tensione alta, Conte firma il nuovo Dpcm: quante chiusure da domani! (Di domenica 25 ottobre 2020) L’ufficialità nel pomeriggio con una conferenza stampa del premier Conte, ma la firma sul nuovo Dpcm c’è già, arrivata a notte fonda. il premier ha firmato il nuovo Dpcm Resta altissima la tensione in Italia dopo le proteste-guerriglia di Napoli e Roma. Conte non arretra anche se scongiura il lockdown totale. Il nuovo Dpcm è stato firmato a notte fonda dopo un susseguirsi di incomprensioni all’interno dello stesso Esecutivo. Non è lockdown ma è semi-lockdown perché di fatto saranno molte le attività commerciali che dovranno affrontare nuovi sacrifici. Il governo dovrebbe cercare in concomitanza ... Leggi su chenews (Di domenica 25 ottobre 2020) L’ufficialità nel pomeriggio con una conferenza stampa del premier, ma lasulc’è già, arrivata a notte fonda. il premier hato ilResta altissima laindopo le proteste-guerriglia di Napoli e Roma.non arretra anche se scongiura il lockdown totale. Ilè statoto a notte fonda dopo un susseguirsi di incomprensioni all’interno dello stesso Esecutivo. Non è lockdown ma è semi-lockdown perché di fatto saranno molte le attività commerciali che dovranno affrontare nuovi sacrifici. Il governo dovrebbe cercare in concomitanza ...

La pandemia ha fatto comprendere quanto siamo interdipendenti e vulnerabili di fronte alle minacce globali, rendendo vitale la cooperazione internazionale ...

La tensione per le misure anti-covid è salita nel pomeriggio ... Ovviamente fanno eccezione necessità ed esigenze improrogabili. L'ingresso in Italia deve essere comunicato al Dipartimento di ...

