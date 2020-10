Italia femminile, ct Bertolini: «Danimarca superpotenza. Ma siamo determinate» (Di domenica 25 ottobre 2020) Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia femminile, ha parlato del match di martedì contro la Danimarca Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia femminile, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista del match di martedì contro la Danimarca, valevole per la qualificazione ai prossimi Europei. «La Danimarca è una delle superpotenze del calcio femminile, ma le nostre ragazze sono determinate e hanno sempre molto entusiasmo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Milena, commissario tecnico dell’, ha parlato del match di martedì contro laMilena, commissario tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista del match di martedì contro la, valevole per la qualificazione ai prossimi Europei. «Laè una delle superpotenze del calcio, ma le nostre ragazze sonoe hanno sempre molto entusiasmo». Leggi su Calcionews24.com

