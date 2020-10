#iorestoincam, le famiglie digitali nate durante la pandemia. Le foto (Di domenica 25 ottobre 2020) Amara, artista pakistana. Gherardo, ragazzo d’altri tempi, che ammaestra rapaci sulle colline senesi. Pasquale, trasformista leccese. Adam, attore americano volato in Malesia per le riprese di un film, si ritrova protagonista del temuto virus. Nuria, pastora spagnola, giunge sino in Francia per far pascolare le sue pecore. Sono soltanto alcune delle oltre 700 persone immortalate da Carlotta Domenici De Luca, fotografa romana, ideatrice del progetto #iorestoincam. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 ottobre 2020) Amara, artista pakistana. Gherardo, ragazzo d’altri tempi, che ammaestra rapaci sulle colline senesi. Pasquale, trasformista leccese. Adam, attore americano volato in Malesia per le riprese di un film, si ritrova protagonista del temuto virus. Nuria, pastora spagnola, giunge sino in Francia per far pascolare le sue pecore. Sono soltanto alcune delle oltre 700 persone immortalate da Carlotta Domenici De Luca, fotografa romana, ideatrice del progetto #iorestoincam.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.