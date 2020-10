“Io ballo per lui”. Tu sì que vales, la coreografia di Jessica per il fidanzato morto. Maria e Gerry in lacrime (Di domenica 25 ottobre 2020) Si piange a Tu Si Que vales. A stregare tutti, con una performance struggente, Jessica Carbone, giovane danzatrice di 23 anni che, su una sua coreografia, ha ballato sulle noti di Another Love di Tom Odell. Un’esibizione sentita, densa di vissuto e dall’alto tasso emotivo. E presto si è capito il motivo del perché la ragazza sia riuscita a danzare con l’anima. Jessica, con le lacrime agli occhi, una volta finito il suo numero, ha spiegato che la performance è stata dedicata ad Antonino, il suo fidanzato, purtroppo prematuramente scomparso (non rese note le cause del decesso). Col cuore in mano Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, ascoltata la storia, è stata solcata ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Si piange a Tu Si Que. A stregare tutti, con una performance struggente,Carbone, giovane danzatrice di 23 anni che, su una sua, ha ballato sulle noti di Another Love di Tom Odell. Un’esibizione sentita, densa di vissuto e dall’alto tasso emotivo. E presto si è capito il motivo del perché la ragazza sia riuscita a danzare con l’anima., con leagli occhi, una volta finito il suo numero, ha spiegato che la performance è stata dedicata ad Antonino, il suo, purtroppo prematuramente scomparso (non rese note le cause del decesso). Col cuore in manoDe Filippi, Rudy Zerbi,Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, ascoltata la storia, è stata solcata ...

